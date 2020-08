Il fenomeno portoghese dichiara amore alla Juventus e vorrebbe rispettare il suo contratto con i bianconeri. Su France Football però ci sono dubbi in merito

Secondo France Football Ronaldo avrebbe già espresso la voglia di lasciare i bianconeri lo scorso autunno, ma vista la grande professionalità del talento portoghese questa voglia di altrove non è mai stata resa pubblica, questa voglia è diventata convinzione in primavera, quando però la pandemia Coronavirus ha reso impossibile un addio dai bianconeri. Ma, sempre secondo France Football CR7 non avrebbe ancora rinunciato del tutto a un addio dalla Juventus. Cristiano Ronaldo potrebbe, infatti, andare altrove, sempre secondo France Football magari al Paris Saint Germain.

Ronaldo resta alla Juventus, ma a quale prezzo? I dubbi di France Football

Un club sognato e voluto dal fenomeno portoghese, quello dell’emiro del Qatar, infatti, secondo un sondaggio di France Football Ronaldo avrebbe incontrato Thierry Marchand la prima firma del quotidiano francese esprimendo amore per il Psg. Infatti Marchand ha parlato di Ronaldo dicendo: “Sognava a voce alta di un Parco dei Principi, lo stadio del Psg, riempito di compatrioti per giocare con Neymar, con cui è in buoni rapporti, e Mbappé che adora”. Un addio che prima del lockdown e della pandemia, secondo France Football, era più che possibile. Sempre nel settimanale si leggono le seguenti parole: “Torino non è Madrid. Torino non è la Premier. Torino è nascosta dietro le montagne. Il club magari è grande, ma la squadra non è all’altezza della dimensione di Ronaldo“. A 35 anni, Ronaldo vuole continuare a vincere, continuando il feeling con gli attaccanti come aveva con Rooney e Benzema, e a quanto pare per i francesi non avrebbe con Dybala. Sempre secondo i francesi un altro dei motivi che avrebbero voluto l’addio di Ronaldo è anche lo scarso feeling con Maurizio Sarri che non avrebbe mai -realmente- avuto il benestare del fenomeno portoghese.

