Reggiani ha parlato di mercato allenatori, dando già quasi per certa l’operazione Allegri all’Inter. Su Sarri, invece, si prospetta un addio prematuro.

Come riportato in un sondaggio di Calciomercato.it, l’intermediario Ivan Reggiani ha fatto il punto sul mercato delle panchine. Secondo Reggiani, Marotta avrebbe già chiuso per l’ex allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. “Un operazione già fatta per l’anno prossimo”, così ha parlato alla tv di Calciomercato.it. Secondo Reggiani Conte lascerebbe, dunque, la panchina dell’Inter dopo solo un anno dal suo arrivo. Al suo posto subentrerebbe l’altro ex allenatore della Juventus, già scelto da Marotta. Mentre invece per Maurizio Sarri la situazione sembra la medesima di Antonio Conte: un addio prematuro perché la società non sarebbe più convinta della sua gestione.

Calciomercato Juventus, Reggiani: “Allegri è operazione già fatta”

Reggiani ha anche parlato dell’allenatore toscano della Juventus, sostenendo che nonostante i bianconeri abbiano dato fiducia a Maurizio Sarri, starebbero già sondando nuove piste perché non sono entusiasti della gestione avuta durante la stagione. Come sappiamo la sfida di venerdì sera di Champions League potrebbe essere cruciale per il tecnico, che con il mancato passaggio ai quarti di finale potrebbe giocarsi il suo futuro a Torino. Ore calde per la Juventus alla vigilia del match contro il Lione. Intanto in casa Inter avrebbe già scelto il sostituto di Antonio Conte che potrebbe, invece, secondo le indiscrezioni di mercato degli ultimi giorni, tornare ad allenare la nazionale italiana.

