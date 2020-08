Il Corriere dello Sport parla di una brusca frenata sul rinnovo alla Lazio di Simone Inzaghi, l’allenatore piace molto alla Juventus, indizio di mercato?

Il Corriere Dello Sport apre con la notizia di una brusca frenata sul rinnovo del contratto di Simone Inzaghi alla Lazio. Proprio come riporta l’editoriale sportivo il vertice tra l’allenatore e il presidente laziale Claudio Lotito è slittato e così, di conseguenza, anche il rinnovo. Un ritardo che per molti è anche un importante segnale di mercato. Che ci sia di mezzo la Juventus? Quello che sappiamo che i bianconeri hanno già espresso apprezzamenti per l’allenatore italiano in passato, già nella corsa al dopo Allegri, Simone Inzaghi era uno dei nomi caldi per sedere sulla panchina bianconera.

Inzaghi allenatore della Juventus? Calciomercato: non rinnova con la Lazio

Come sappiamo le voci su un possibile addio prematuro di Maurizio Sarri dalla panchina della Juventus passano tutte dalla partita di Champions League di venerdì sera. Qualora l’allenatore toscano non dovesse riuscire nell’impresa di battere il Lione in casa, e dunque di non qualificarsi ai quarti di finale della competizione, ecco che la società potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi esonero. Ovviamente in quell’eventualità, Simone Inzaghi potrebbe diventare automaticamente il profilo in polpe per subentrare al posto dell’allenatore toscano.

