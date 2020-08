Juventus, il centrocampista Arthur torna al Barcellona

Juventus, il futuro centrocampista bianconero sta per tornare a Barcellona. Ma con un obiettivo che sembra essere molto chiaro.

Ci sono state delle frizioni tra il club blaugrana e il calciatore, che si è rifiutato di tornare ad allenarsi in vista degli impegni europei della squadra di Setièn. Ma sembrano esserci delle novità a riguardo.

Juventus, Arthur vuole la risoluzione del contratto dal Barcellona

Come riporta Mundo Deportivo, e anche Tuttosport, il calciatore brasiliano ha informato il Barcellona che domani tornerà al lavoro. Ma il suo obiettivo, rispetto ai giorni scorsi, non è cambiato. Intende ottenere al più presto la risoluzione del contratto. Arthur aveva rifiutato di tornare ad allenarsi dopo la settimana di pausa che il tecnico Setien aveva concesso alla squadra dopo la conclusione della Liga.

I rapporti con il club rimangono non idilliaci, ma il calciatore spera di allentare un po’ la tensione tornando in gruppo (ma la società dovrà dare l’ok) a poche ore dal match che vedrà il suo Barcellona impegnato contro il Napoli negli ottavi di Champions League. Arthur ad ogni modo nelle prossime settimane raggiungerà Torino per conoscere meglio la città e il suo futuro club. Una Juventus che crede fortemente nelle sue qualità e che l’ha fortemente voluto nella rosa per la prossima stagione.

