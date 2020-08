Ormai manca davvero pochissimo al grande giorno per la Juventus. Domani i bianconeri saranno di scena contro il Lione nel ritorno degli ottavi di Champions League.

Non si preannuncia una missione semplice per la squadra bianconera, che è attesa da un difficile compito. C’è infatti da rimontare un gol dopo aver perso di misura all’andata sul campo dei francesi. La Juventus dovrà dunque andare all’attacco ma nello stesso tempo dovrà stare attenta a non concedere palle gol alla squadra di Garcia. Un gol del Lione complicherebbe tantissimo il discorso qualificazione.

Il vero punto interrogativo in casa bianconera è Paulo Dybala, da poco nominato miglior giocatore del campionato di serie A. L’argentino ha saltato le ultime partite della Juve a causa di un infortunio e l’obiettivo è quello di averlo domani sera in campo. Difficile dire se dal primo minuto o a match in corso.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, sfuma il sogno Aubameyang: vicino il rinnovo con l’Arsenal

Juventus, lavoro personalizzato per Dybala

Come ha riportato Sportmediaset, in realtà sembrano esserci poche chance per l’argentino, che al massimo andrà in panchina. Anche oggi infatti Dybala non si è allenato in gruppo, ha svolto un allenamento personalizzato. E’ probabile che una decisione sul suo conto venga presa solo in extremis.

LEGGI ANCHE –>Juventus, Sarri sull’esonero: “I dirigenti hanno già deciso”

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK