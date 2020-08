Aouar è il grande colpo in serbo di Paratici, il presidente Aulas infatti avrebbe aperto ad una cessione. Un colpo che avrebbe anche il benestare di Sarri

Fabio Paratici avrebbe scelto il grande colpo sul mercato per la prossima stagione. Stiamo parlando di Aouar: la stella del Lione. Il presidente Aulas infatti sembra abbia aperto ad una cessione a titolo definitivo, ma ad una condizione: la cifra da spendere non sarà di certo economica. Infatti l’acquisto del cartellino del francese potrebbe costare alle casse bianconere la bellezza di 70 milioni di euro. Un super colpo che avrebbe anche il benestare di Maurizio Sarri che ritiene il calciatore perfetto per il suo stile di gioco.

Calciomercato Juventus, Paratici regalo da 70 milioni a Sarri

Il giovane classe ’98 Houssem Aouar è un profilo che si adatterebbe perfettamente ai meccanismi di gioco richiesti dal tecnico toscano Maurizio Sarri: essendo molto rapido e di buona tecnica, il centrocampista del Lione farebbe proprio al caso dei bianconeri. Un centrocampo che andrebbe ad investire nuovamente su un giovanissimo formando un tris davvero formidabile con Arthur, Bentancur e il jolly Kulusevski. Per portarlo sotto la Mole Paratici dovrà spendere la bellezza di 70 milioni di euro. Certamente una cifra non economica ma, come dicevamo poc’anzi, difficilmente il presidente Aulas si libera facilmente dei suoi gioielli. Aouar infatti ha tutte le qualità per diventare un futuro fuoriclasse che a questo punto si spera possa diventarlo in bianconero.

