Ve lo ricordate il profeta Hernanes? La pazza idea mercato della Reggina, sempre più scatenata sul mercato, porterebbe a lui come prossimo colpo.

La Reggina ormai sta diventando la vera regina del mercato. Un gioco di parole mai così voluto, infatti, a Reggio di Calabria si sogna davvero in grande. Dopo i colpi di vecchie glorie del calcio italiano e non come Jérémy Menez e Kyle Lafferty, la Reggina sogna l’altro grande botto di mercato. Stiamo parlando di una vecchia gloria del calcio italiano e della Juventus: stiamo parlando, ovviamente, del profeta Hernanes.

Re(g)gina del mercato: i calabresi vogliono l’ex profeta della Juventus

Un interesse ambiguo ma quantomai evocativo, infatti, Hernanes è entrato nel cuore di tanti supporter della Juventus – nonostante la sua breve parentesi in bianconero – il “profeta” esordì il 12 settembre 2015 in campionato, tre giorni dopo effettuava già il suo esordio assoluto in Champions League in una vittoriosa trasferta contro il Manchester City. Successivamente, esattamente il 25 aprile 2016, Hernanes vinse il primo Scudetto nella sua esperienza italiana, il 1 maggio arriva il primo gol e sempre nello stesso mese la vittoria della Coppa Italia contro il Milan, dove il brasiliano giocò titolare. Una breve ma intensa parentesi che l’ha visto comunque protagonista. Ora il centrocampista milita al San Paolo ma potrebbe tornare in Italia alla Reggina. Per il momento l’operazione è solo suggestione ma le parole del presidente calabrese Luca Gallo lasciano, comunque, grande speranza: “Abbiamo lavorato per prendere il centrocampista brasiliano Hernanes. Per il momento la situazione è momentaneamente bloccata, ma il mercato è lungo e chissà…” Intanto i tifosi della Reggina sognano l’ennesimo grande colpo.

