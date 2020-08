Si è chiuso il primo tempo di Juventus-Lione, ottavo di finale di ritorno di Champions League. E il risultato dopo 45 minuti è di 1-1.

Il gol segnato dai francesi dopo 11 minuti di gioco da Depay, freddo dal dischetto, ha complicato i piani di rimonta della Juve, che ricordiamo all’andata ha perso per 1-0. Il penalty concesso alla formazione di Garcia è apparso generoso. Bentancur sembra essere entrato sul pallone nell’intervento su Aouar. Ma anche il VAR ha confermato la decisione del direttore di gara.

La pressione della Juventus ha portato al pareggio nel finale di primo tempo, ancora una volta dal dischetto. L’arbitro ha concesso il rigore per un fallo di mano di Depay su una punizione di Pjanic. E dagli undici metri Ronaldo non ha fallito. Ora alla Juventus mancano due gol per qualificarsi, deve infatti vincere 3-1 (o 4-2, 5-3 e via dicendo).

Juventus, il commento dei tifosi sul rigore del Lione

Sono tanti i commenti sui social dei tifosi bianconeri e in generale degli appassionati di calcio che reputano il rigore dei francesi “generoso”. Le immagini infatti sembrano mostrare il chiaro intervento di Bentancur sul pallone prima che Aouar finisca a terra. Non mancano però anche i tweet dei tifosi francesi che al contrario hanno reputato generoso il calcio di rigore assegnato alla Juventus, considerato che la mano di Depay non era molto lontana dal corpo.

