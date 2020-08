Juventus-Lione probabili formazioni: Sarri punta su Cuadrado

Juventus-Lione è il match valido per gli ottavi di finale di Champions League che si giocherà venerdì 7 agosto alle ore 21. Ecco le probabili formazioni.

La formazione di Sarri è obbligata alla rimonta in questa sfida dello Stadium, dopo che all’andata ha perso per 1-0 contro i francesi a causa della rete segnata da Tousart. Bianconeri all’attacco oggi ma con l’obbligo di non subire nemmeno un gol, perché una rete dei ragazzi di Garcia metterebbe in salita il discorso qualificazione.

Formazione praticamente fatta per mister Sarri. Dybala nella rifinitura ha svolto lavoro differenziato e dunque al massimo andrà in panchina, è comunque stato convocato nonostante le sue condizioni non siano delle migliori. Il tecnico dovrebbe schierare Cuadrado nel tridente offensivo con Higuain e Ronaldo. Mentre Danilo sarà schierato in difesa a destra. In mediana Pjanic dovrebbe essere il regista, con Bentancur e Rabiot ai suoi lati. Per quanto riguarda invece il Lione, Garcia giocherà con il 3-5-2 e si affiderà all’estro di Aouar e di Depay per riuscire a mettere a segno almeno una rete. Occhio soprattutto all’attaccante, molto abile a sfruttare gli spazi che gli vengono concessi con la sua velocità e la sua tecnica.

Juventus-Lione, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Higuain, Cristiano Ronaldo.

LIONE (3-5-2): Lopes; Marçal, Denayer, Marcelo; Dubois, Aouar, Guimarães, Caqueret, Cornet; Dembélé, Depay.

