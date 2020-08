Con Andrea Pirlo come allenatore la Juventus cambierà anche gli obiettivi di mercato, proprio per favorire l’idea tattica del nuovo allenatore, ecco quali:

La Juventus di Pirlo ha già un’identità. Nominato da un giorno allenatore della prima squadra – a sorpresa – di tutti, il nuovo mister bianconero ha già convinto con la sua idea tattica. Un gioco che sarà improntato sia alla tecnica ma anche tanto su un calcio ragionato. Pirlo ha già stilato una lista di obiettivi made in Italy che vorrebbe poter far crescere alla Juventus, e che i tutti i tifosi, a questo punto storico sognano. Uno su tutti è il gioiello giallorosso Nicolò Zaniolo, ma non solo…

Calciomercato, la Juventus di Pirlo: Zaniolo e non solo…

Nicolò Zaniolo è certamente un giocatore che sotto la guida tecnica di Pirlo potrebbe arrivare al suo massimo splendore, un profilo dalle qualità sopraffine che potrebbe essere il vero big in entrata della Juventus. Ma la lista di Paratici su volere di Pirlo non finisce qui, soprattutto nel made in Italy. Un altro grande obiettivo rimane Sandro Tonali. Per molti, non a caso, il giovane talento del Brescia è proprio l’erede designato di Pirlo: molto tecnico, di buona posizione ma soprattutto con grande visione di gioco. Un giocatore che sta, senza ombra di dubbio, prendendo forte interesse nella lista di mercato di tanti big club italiani, come l’Inter che lo insegue da diverso tempo. Ora con l’arrivo di Andrea Pirlo, tutto il mercato in entrata potrebbe cambiare, così come gli obiettivi primari. Intanto da Torino tuta la rosa bianconera si è detta ed esposta entusiasta dell’arrivo dell’ex centrocampista bianconero come guida tecnica. Lo stesso Cristiano Ronaldo ha apprezzato molto la scelta della società di puntare su Andrea Pirlo come prossimo allenatore bianconero.

