Juventus, Cristiano Ronaldo è Mvp of the year di eFootball!

Va dunque a Cristiano Ronaldo il premio di Mvp of The Year by eFootball PES 2021. CR7 è risultato il giocatore più votato dai tifosi bianconeri.

Il fenomeno portoghese, Cristiano Ronaldo è stato votato, dai tantissimi tifosi juventini, come il MVP of The Year di PES 2021. A dare la comunicazione in maniera ufficiale anche i portali social e il sito della società bianconera. Cristiano Ronaldo grazie ai suoi gol ma soprattuto alla sua classe innata, la sua freddezza e la leadership con cui ad ogni partita ha fatto la differenza, è stato unanimemente, premiato dai supporter bianconeri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Douglas Costa via dalla Juve, calciomercato: cessione sempre più vicina per il brasiliano

Juventus, Cristiano Ronaldo è Mvp of the year di eFootball!

Un premio che è stato scelto dai tanti tifosi che hanno deciso di votare il proprio beniamino in ottemperanza ai grandi gol ma soprattutto al modo in cui ha deciso tante partite difficili. Con la speranza di rivederlo già in azione la prossima stagione, Cristiano Ronaldo si gode questo primato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Esonero Sarri, Moggi: “Si sapeva tutto già prima di Juve-Lione”

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK