Calciomercato Juventus, sfida a due sul giovane centrocampista

Il giovane Guendouzi è il nuovo nome per il centrocampo. Un profilo che ha suscitato l’interesse di molte squadre ai vertici, fra cui la Juventus.

Un profilo che arriva dalla cantera dell’Arsenal, il giovane centrocampista classe ’99 Mateo Guendouzi. Uno dei calciatori che già sta animando il calciomercato europeo, proprio per le sue caratteristiche da futuro fuoriclasse. Nonostante il giocatore sia, a tutti gli effetti, una scoperta dell’Arsenal arrivando proprio dalle giovanili del club inglese, l’attuale coach Arteta avrebbe comunque aperto all’ipotesi della cessione. Un profilo che è diventato subito oggetto di un’asta fra le big dei campionati europei. Su di lui, infatti, ci sarebbe proprio la Vecchia Signora pronta a regalare a Pirlo profili ideali per la sua idea di gioco.

Un profilo che è diventato di interesse per diverse squadre ai vertici dei rispettivi campionati. Come dicevamo poc’anzi, i bianconeri sono fra le squadre che hanno espresso interesse e ammirazione per il centrocampista francese, ma stando alle indiscrezioni di mercato di Fichajes.net, anche i francesi del Paris Saint Germain sarebbero entrati in corsa per assicurarsi le prestazioni sportive di Guendzouzi per la prossima stagione. Sul talentoso centrocampista oltre ai bianconeri e il Psg, un po’ defilata, ci sarebbe anche il Barcellona.

