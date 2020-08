Isco alla Juventus? Il giocatore ha fatto sapere al Real di sentirsi di troppo, la Juventus lo cerca da diverso tempo: ora c’è la nuova ipotesi scambio…

Come sappiamo Isco è da tempo uno dei grandi obiettivi dei bianconeri. Un giocatore di immensa tecnica e ottima visione di gioco. Un profilo che piace alla Vecchia Signora già da anni, infatti ad ogni sessione di calciomercato la dirigenza bianconera ha sempre tenuto in considerazione il profilo dello spagnolo che però, nonostante oggi si senta di troppo al Real Madrid, era sempre rimasto fedele ai Merengues. Oggi lo scenario sembra cambiato, infatti, lo spagnolo sarebbe pronto a cambiare aria. I bianconeri avrebbe già in mente un’offerta prestigiosa: un maxi scambio che includerebbe Aaron Ramsey.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>De Paul alla Juventus, calciomercato: il Milan si inserisce nella trattativa?

Isco alla Juventus? Calciomercato: c’è l’ipotesi scambio

Con il cambio della panchina, che ha -letteralmente- rivoluzionato i piani di mercato, i bianconeri, ora, con Pirlo, avrebbe già in mente di accontentare le richieste del neo allenatore con acquisti che possano rientrare nei suoi parametri. In questo senso Ramsey, con il già partente Matuidi e Khedira, sono i giocatori in uscita dall’attuale rosa bianconera. Ramsey acquistato solo un anno fa a parametro zero potrebbe essere la pedina di scambio per arrivare al talentoso centrocampista del Real Madrid. Infatti l’ipotesi mercato sarebbe clamorosa, a riportarla anche La Gazzetta Dello Sport. Uno scambio completamente inedito che avrebbe il benestare di entrambe le società e certamente farebbe felice il nuovo allenatore Andrea Pirlo. Una pazza idea che nasce da una volontà comune di trovare una sistemazione che metta, ad entrambi i giocatori, di sfruttare al massimo le proprie caratteristiche sentendosi più protagonisti di quanto lo sono stati in quest’anno così turbolento. Ora il piano d’azione, ancora abbozzato, c’è. La speranza è quella di un accordo definitivo fra le parti, staremo a vedere cosa succederà a fine mese.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Milik alla Juventus, calciomercato: Romero sblocca l’affare?

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK