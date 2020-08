Juventus-Pirlo, Ulivieri chiarisce la posizione del tecnico

La Juventus ripartirà da Andrea Pirlo. E’ l’ex centrocampista l’allenatore destinato a guidare la formazione bianconera nella prossima stagione.

Toccherà all’ex regista, campione del mondo con l’Italia nel 2006, andare all’inseguimento del decimo scudetto consecutivo ma soprattutto di quella Champions League che tanto manca nella bacheca dei bianconeri. In tanti stanno sottolineando la sua inesperienza e anche il fatto che deve ancora sostenere l’esame per il patentino Uefa A. Tuttavia, in attesa della discussione della tesi a Coverciano, essendo iscritto al corso, potrà sedere in panchina.

Juventus, Ulivieri “promuove” Pirlo

Renzo Ulivieri è il presidente dell’Asso Allenatore e ai microfoni di Radio Kiss Kiss, come ha sottolineato anche Tuttosport, ha espresso un commento sulla nomina di Andrea Pirlo come allenatore della Juve. Una decisione, quella della società bianconera, che sta facendo discutere davvero molto sui social e tra gli addetti ai lavori.

“Ho sentito tante polemiche sciocche su Andrea alla Juventus, il club sceglie chi vuole” ha detto Ulivieri. Che ci ha tenuto a precisare come “Pirlo è in regola con le norme Federali e conta questo. Scelta azzardata? La Juve non ne fa. Pirlo non avrà panchine alle spalle, ma sul sapere calcistico è già di livello mondiale. Poi conteranno i risultati, come per tutti” ha detto l’ex allenatore del Bologna.

