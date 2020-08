La Juventus sotto la guida tecnica di Andrea Pirlo sta già prendendo forma. Dopo pochi giorni dal suo annuncio si è già fatto il piano sul mercato:

La Juventus di Andrea Pirlo sta sempre più prendendo forma. L’ex centrocampista della Juventus ha già messo in atto un piano di mercato ben preciso insieme alla società, a pochi giorni dal suo annuncio come allenatore. Tre cessioni e poi tre acquisti. Il primo che lascia Torino, com’è già stato annunciato nella giornata di ieri, sarà proprio Matuidi che è ai dettagli con l’Inter Miami. I prossimi a partire saranno molto probabilmente Khedira e Higuain. Lo stesso Pirlo ha già comunicato telefonicamente ai giocatori che non faranno più parte del progetto per la prossima stagione.

Calciomercato Juventus: il punto sulle cessioni e sui prossimi acquisti

Ma fra illustri cessioni ci saranno anche, ovviamente, importanti acquisti. Tre nomi piacciono (molto) al neo tecnico bianconero, in primis il centrocampista spagnolo Isco, già in passato cercato dalla società bianconera. Lui potrebbe essere il primo rinforzo per la prossima stagione, in un settore del campo (la mediana) che ha mostrato il fianco più volte durante la stagione e che necessita di essere rinforzato anche per favorire la manovra offensiva dell’attacco. Isco potrebbe, infatti, essere il giusto nome per rinforzare la rosa in vista della prossima Champions League. Ma oltre ad Isco piacciono l’argentino De Paul dell’Udinese e in attacco continua ad essere concreta la pista che porterà a Milik in bianconero.

Tre colpi per tre cessioni. La Juventus sotto la guida tecnica di Andrea Pirlo comincia a prendere forma, ma Paratici non si fermerebbe qua. Infatti sono ancora molti gli intrighi di mercato che potrebbero verificarsi nel corso della sessione estiva di mercato. Intanto Andrea Pirlo sembra avere le idee chiarissime su quella che sarà la sua squadra in vista della prossima stagione, che dovrebbe iniziare già a metà settembre.

