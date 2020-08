Calciomercato Juventus, la strana proposta a Cristiano Ronaldo

Il calciomercato Juventus ha visto oggi arrivare anche una …strana proposta per Cristiano Ronaldo. Del resto chi non lo vorrebbe avere in squadra?

Il campione portoghese è stato anche in questa stagione il trascinatore della Juventus. A 35 anni continua ad essere uno dei giocatori più forti del mondo ed è per questo motivo che il club bianconero intende tenerselo stretto. Anche se le pretendenti non gli mancano di certo, tutti vorrebbero avere in rosa l’asso juventino. Al quale è arrivata, sui social, anche una proposta per continuare altrove la sua carriera.

Calciomercato Juventus, Ronaldo nel mirino di un club messicano

Il Coyotes Tlaxcala Fc, club messicano di terza divisione, su Twitter ha lasciato un messaggio per il campione portoghese, con tanto di foto dedicata. “Hai visto quanto saresti bello con la nostra maglia? Di’ alla Juventus di rispondere al telefono” ha scritto sul social. Chiaramente un modo per cercare un po’ di visibilità, è logico che non possa mai esserci alcuna trattativa con il piccolo club sudamericano.

