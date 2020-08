Calciomercato Juventus, Pirlo dice no ad un ritorno

Il calciomercato Juventus è in costante ebollizione. Tanti nomi e tanti rumors riguardano la formazione ora allenata da Andrea Pirlo.

L’ex centrocampista e campione del mondo del 2006 ha preso il posto di Maurizio Sarri solamente sabato scorso, ma la dirigenza intende chiudere al più presto la propria campagna acquisti. Anche perché il prossimo campionato di serie A inizierà il prossimo 19 settembre e dunque ci sarà poco tempo per imbastire delle trattative. Oltre ai già acquistati Kulusevski e Arthur arriveranno senz’altro altre pedine per Pirlo, anche perché l’obiettivo è quello di ringiovanire l’organico.

Calciomercato Juventus, no a Mandzukic

Una delle priorità del club bianconero sarà quella di trovare una prima punta, un centravanti che possa garantire un buon numero di gol. Per questo in pole position c’è Milik, ma ad ogni modo andranno cercati anche altre attaccanti, visti i tanti impegni in calendario.

Come riporta calciomercato.it la dirigenza bianconera avrebbe proposto a Pirlo il ritorno di Mario Mandzukic, giocatore attualmente svincolato dopo l’esperienza con l’Al-Duhail. L’allenatore avrebbe risposto con un “si può fare diversamente” che fa intendere come probabilmente abbia in mente un altro tipo di giocatore.

