Calciomercato Juventus, il tweet di Pogba tiene tutti col fiato sospeso

Il calciomercato Juventus è appena agli inizi. Dopo la nomina di Andrea Pirlo come nuovo allenatore adesso la dirigenza bianconera è alla ricerca delle pedine adatte per il gioco del tecnico.

Non ci sono dubbi sul fatto che i bianconeri intendono rinforzare il loro organico con giocatori funzionali alle idee tattiche dell’ex campione del mondo, elementi di grande spessore internazionale, che possano essere dei trascinatori anche in Europa. Per questo motivo stanno circolando nomi importanti come ad esempio quello di Isco. Ma non è il solo sogno che i tifosi bianconeri cullano. A stuzzicare la fantasia dei supporters è soprattutto il ritorno di Paul Pogba. Il campione francese non è mai stato dimenticato e la speranza di molti è che possa tornare a Torino.

Calciomercato Juventus, che succederà domani a Pogba?

Ad alimentare i sogni dei tifosi bianconeri, ma non solo, è un tweet molto enigmatico del calciatore del Manchester United. In cui ha scritto, di fatto, di sgranare gli occhi “domani”. Cosa succederà?

TOMORROW 👀 — Paul Pogba (@paulpogba) August 11, 2020

Un messaggio che lascia aperte tante porte. I tifosi dello United sperano che arrivi il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021, quelli della Juve sperano possa arrivare la notizia di una trattativa per il suo ritorno in Italia. Per risolvere l’enigma… non resta che attendere.

