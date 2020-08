Juventus, arriva l’addio al calcio di un ex bianconero

Un ex giocatore della Juventus ha preso la decisione più sofferta, quella di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo.

A 36 anni infatti Stephan Lichtsteiner ha deciso di lasciare il mondo del calcio, dopo aver concluso la sua ultima stagione con la maglia dell’Augsburg, in Germania. In Italia lo svizzero ha militato con la maglia della Lazio e appunto con quella della Juventus. Squadra con la quale ha vinto 7 scudetti, 4 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane. Un ottimo bottino. A riportare la notizia del suo addio al calcio è anche Tuttosport.

LEGGI ANCHE–> Calciomercato Juventus, il Napoli non molla Milik: cambiano i piani

L’ex giocatore bianconero ha voluto salutare tutti i suoi tifosi tramite un video pubblicato su Instagram. “Dopo un paio di settimane di riflessioni, ho deciso di fermarmi e di ritirarmi dal calcio giocato – ha detto l’ex laterale destro – con questo video vorrei ringraziarvi per le splendide emozioni vissute insieme. Sono orgoglioso del cammino fatto insieme, partendo dal Grasshoppers, poi il Lille, la Lazio, la Juventus, l’Arsenal, per finire con l’Augsburg. E ovviamente i tanti anni con la nazionale. Quindi grazie mille per tutto. Ogni tanto mi farò sentire. Un abbraccio, vi voglio bene” ha scritto Lichtsteiner.

Pronto ora ad aprire un nuovo capitolo della sua vita.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, l’Inter chiude per il centrocampista che voleva Pirlo

Un saluto e un abbraccio ai miei carissimi fans e followers! Grazie di cuore, Steph 🙏🏻❤️

A kind goodbye and a big hug to my dear fans and followers! Thank you so much, Steph 🙏🏻❤️ #thankyou @SFV_ASF @1886_gc_zuerich @osclilleosc @OfficialSSLazio @juventusfc @Arsenal @FCAugsburg pic.twitter.com/729Yfw7tc7

— Stephan Lichtsteiner (@LichtsteinerSte) August 12, 2020