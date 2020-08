Rinnovo Dybala, calciomercato Juventus: il futuro della Joya è un’incognita

Calciomercato Juventus, al momento il rinnovo di Paulo Dybala è in stand by: secondo quanto rivelato da Sky Sport, infatti, i dialoghi per il prolungamento del suo contratto sarebbero stati aperti da tanto tempo, ma al momento non sarebbe stato ancora deciso nulla.

CALCIOMERCATO JUVENTUS RINNOVO DYBALA/ Il rinnovo di Dybala è al momento un capitolo tutto da scrivere. Secondo Sky Sport, i dialoghi relativi al prolungamento del contratto del fuoriclasse argentino sono fermi: tutto tace, insomma, in un silenzio carico di mille significati. Uno dei protagonisti più decisivi per la vittoria dello scudetto vede il suo futuro alla corte bianconera ancora piuttosto nebuloso: Dybala chiederebbe un ingaggio da top player, vicino ai 13-14 milioni di euro annui. La Juve registra e prende tempo.

Potrebbe interessarti anche–> De Paul alla Juve, calciomercato: fumata bianca vicina, c’è l’incontro decisivo

Mercato Juve, quale sarà il futuro di Paulo Dybala?

Ovviamente molto dipenderà dai programmi di Andrea Pirlo: nel caso in cui l’ex centrocampista del Milan e della Juventus decidesse di puntare con forza sull’argentino, ecco che un eventuale addio di Dybala sarebbe assolutamente da escludere. Negli ultimi giorni si è parlato di un interessamento del Real Madrid, disposto a mettere sul piatto una cifra vicina ai 100 milioni o ad inserire nell’affare uno tra Kroos ed Isco. Tuttavia, non c’è ancora nulla di concreto: le prossime ore saranno sicuramente decisive in questo senso. Il futuro di Dybala è tutto da scrivere: la Joya abbandonerà la Juventus?

Potrebbe interessarti anche–> Dzeko alla Juventus, calciomercato: Paratici sonda il terreno per il bosniaco

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK