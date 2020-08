Calciomercato Juventus, nelle ultime ore sono aumentati i rumors che vorrebbero i bianconeri interessati a David Silva, a breve svincolato.

Il calciatore spagnolo, 34 anni, sta giocando le ultime partite con la maglia del Manchester City. Squadra con la quale è stato grande protagonista negli ultimi anni. Un centrocampista offensivo di grande classe, che ha ancora tanto da dare e che a breve sarà svincolato. Non rinnoverà infatti il contratto con gli inglesi e dunque sarà un parametro zero di lusso.

LEGGI ANCHE–> Calciomercato Juventus, il Napoli non molla Milik: cambiano i piani

Calciomercato Juventus, no a David Silva

Le voci che vorrebbero la Juve interessata all’asso del City non sembrano trovare però fondamento. E’ vero che è un campione che in serie A farebbe ancora la differenza, ma nello stesso tempo l’obiettivo della società bianconera è quello di ringiovanire l’organico. A confermare l’orientamento al no juventino per il giocatore è anche il giornalista Romeo Agresti su Twitter.

La #Juventus NON è interessata a #DavidSilva // Juventus are NOT interested in signing David Silva ❌⚪️⚫️@GoalItalia @goal — Romeo Agresti (@romeoagresti) August 13, 2020

David Silva è da tempo nel mirino della Lazio e sembrano essere i biancocelesti ad essere molto vicini a garantirsi le sue giocate nella prossima stagione.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, l’Inter chiude per il centrocampista che voleva Pirlo

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK