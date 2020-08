Paulo Dybala e De Paul sono in vacanza insieme ad Ibiza. Un indizio di mercato? I due giocatori sono molto amici ma per molti è già calciomercato.

Rodrigo De Paul e Paulo Dybala sono in vacanza insieme ad Ibizia. I social non mentono quasi mai. Soprattutto se a trapelare sono notizie di calciomercato. Rodrigo De Paul e Paulo Dybala in una storia Instagram posano insieme sotto la didascalia “mi sei mancato fratello”, in questo messaggio Dybala quasi certamente lancia un messaggio di mercato. Come sappiamo il classe ’94 centrocampista dell’Udinese è uno degli obiettivi di mercato per la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, Paulo e De Paul: l’indizio

La Juventus farebbe quindi sul serio per Rodrigo De Paul. Un profilo che piacerebbe molto anche al nuovo allenatore Andrea Pirlo che stravede per la mezzala argentina, e vorrebbe che la Juventus facesse uno sforzo per accontentarlo: l’Udinese chiede 35 milioni di euro, ma sarebbe propensa anche ad accettare eventuali contropartite. In questo senso, la Vecchia Signora potrebbe decidere di riscattare Mandragora, valutato 26 milioni di euro, per poi girarlo interamente al club friulano. Intanto il centrocampista si gode la sua vacanza ad Ibiza insieme al suo amico Paulo Dybala con la speranza di rivederlo presto alla Juventus.

