Il calciomercato Juventus vedrà i bianconeri alla ricerca di uno o di due attaccanti che possano garantire un buon numero di gol e che possano essere ottime spalle di Ronaldo.

Sono davvero tanti i nomi che stanno circolando in questi ultimi giorni, da Jimenez a Zapata, senza dimenticare ovviamente Milik. Tutti calciatori che hanno un buon curriculum e che alla Juve potrebbero fare decisamente bene. Quel che appare sicuro è che la partenza molto probabile di Higuain lascerà un buco in organico che bisognerà colmare al più presto. Anzi l’intenzione della società è quella di arricchire il parco attaccanti, visti i tanti impegni. In questa stagione infatti si è sentita un po’ la mancanza di un’altra alternativa, specie nel momento in cui uno degli attaccanti è stato fuori per infortunio.

Calciomercato Juventus, Dzeko idea possibile

Secondo quanto riportato dal giornalista Luca Momblano alla trasmissione ‘Boom boom mercato’ sul canale di “Juventibus”, i bianconeri sarebbero sulle tracce del centravanti della Roma Edin Dzeko. “Emissari della Juventus hanno incontrato gli agenti di Dzeko, pare che il bosniaco stia considerando la partenza. Vuole provare a vincere in questi ultimi due o tre anni di carriera. Lui si sarebbe offerto e la Juve avrebbe ammiccato. Dzeko non esclude Milik, perché Dzeko e Ronaldo hanno 69 anni in due. Su Morata nessuna conferma, si è proposto Mandzukic” ha detto il giornalista, sempre vicino alle vicende bianconere.

Tuttavia, secondo Asromalive.it, Dzeko non avrebbe alcuna intenzione di lasciare la maglia giallorossa, trovandosi molto bene nella capitale. Quale sarà allora il futuro del bomber di Sarajevo?

