Pogba alla Juventus, calciomercato: sempre più vicino il rinnovo con lo United

Calciomercato Juventus, potrebbe sfumare definitivamente il sogno Paul Pogba: secondo quanto rivelato da Sky Sports Uk, il centrocampista francese sarebbe a un passo dal rinnovare il suo contratto con il Manchester United, in scadenza nel giugno del 2021.

CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA RINNOVO UNITED/ Pogba e il Manchester United sono sempre più vicini a trovare l’accordo per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2021: secondo quanto svelato da Sky Sports Uk, dopo la fine dell’Europa League, l’entourage del classe ’93 Mino Raiola e i vertici dirigenziali dei Red Devils si siederanno attorno ad un tavolo per ufficializzare ciò che sempre già serpeggiare nell’aria. Non sono state ancora svelate le cifre dell’affare: tuttavia è molto probabile che Pogba firmi un quadriennale da circa 15 milioni di sterline a stagione più bonus. L’ufficialità è attesa nei prossimi giorni, con la Juventus che rischia dunque di veder svanire uno dei suoi obiettivi.

Mercato Juve, addio Pogba: a un passo la firma con lo United

La dirigenza bianconera in realtà si era allontanata già da tempo: troppo esosi i costi dell’eventuale operazione Pogba. Ecco perchè nelle ultime ore sono stati accostati alla Juve profili diversi, come De Paul o Tonali: meno costosi e più giovani rispetto al “Polpo”, che comunque a Torino ha lasciato ricordi indelebili, contribuendo in maniera importante alla conquista di ben quattro scudetti. Il “Pogback”, dunque, rischia di diventare soltanto un hashtag privo di fondamento: il futuro del francese è in Inghilterra, all’Old Trafford. Con buona pace dei supporters juventini…

