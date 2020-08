Dybala non è più incedibile ed è nuovamente sul mercato. Il Real Madrid alla finestra. Nell’operazione potrebbero rientrare due giocatori blancos

Paulo Dybala non è più incedibile, anzi, sembra che la Juventus sia pronta a venderlo per la giusta offerta. In questo senso il Real Madrid sarebbe la prima squadra interessata, alla finestra, ad aspettare la giusta mossa per portare a Madrid la Joya argentina. Un operazione che stando alle indiscrezioni apparse in un sondaggio di Tuttomercatoweb.com includerebbero nell’affare due pedine di scambio: Isco e Asensio. Due giocatori che si adatterebbero perfettamente alle dinamiche del 4-3-3 di Andrea Pirlo.

POTRBEBE INTERESSARTI ANCHE>>>Locatelli alla Juventus? Calciomercato: il Sassuolo fissa il prezzo

Calciomercato Juventus, Dybala può partire: scambio con due giocatori

Isco e Asensio potrebbero dunque essere le pedine di scambio per arrivare al numero 10 bianconero. Paulo Dybala è, attualmente, l’unico giocatore sul mercato che permetterebbe una plusvalenza importante. L’operazione scambio potrebbe fare al caso dei bianconeri che cercano uomini giusti da adattare al modulo del nuovo allenatore Andrea Pirlo. Certamente per i supporter bianconeri non sarà una buona notizia vista l’annata strepitosa della Joya, ma l’innesto di due giocatori di qualità come Isco e Asensio potrebbe, secondo la dirigenza, essere la giusta mossa per lasciarlo partire. Ora si dovrà capire se queste indiscrezioni troveranno conferme, ma qualora il Real si facesse sotto con un’offerta ufficiale, la dirigenza bianconera valuterà concretamente l’eventuale cessione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Paulo e De Paul: l’indizio

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK