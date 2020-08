Calciomercato Juventus, da decidere il destino di Mandragora

Il calciomercato Juventus vedrà i bianconeri impegnati anche a prendere delle decisioni su calciatori da tempo nel mirino. Uno di questi è Rolando Mandragora.

Questo è un periodo davvero molto impegnativo per la dirigenza bianconera. L’inizio della nuova stagione è ormai già alle porte e bisogna regalare a mister Pirlo le pedine adatte al suo gioco. Acquisti e cessioni dunque in vista anche nel tentativo di ringiovanire la rosa e porre le basi per la squadra del futuro.



Calciomercato Juventus, Mandragora può rimanere in Friuli

Rolando Mandragora è un centrocampista che in questa stagione ha fatto molto bene con l’Udinese, continuando nel suo percorso di crescita. Un mediano moderno, dai piedi buoni e con ancora ampi margini di crescita. La Juve ha la possibilità di ricomprarlo versando una somma di 26 milioni di euro. Una cifra importante, comunque un investimento su un calciatore il cui valore può crescere ancora.

Tuttavia il mediano si è infortunato gravemente nel finale della scorsa stagione e per questo motivo, come riporta la Gazzetta dello Sport, i bianconeri sembrano intenzionati a lasciare il centrocampista ancora in Friuli per consentirgli di recuperare senza fretta e avere l’opportunità di ritrovare subito una maglia da titolare dopo l’infortunio.

