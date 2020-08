Calciomercato Juventus, altro braccio di ferro con l’Inter

Il calciomercato Juventus vedrà diversi movimenti in entrata e in uscita in queste settimane. E si profila un nuovo duello con l’Inter.

Le due big del calcio italiano hanno diversi obiettivi in comune per rinforzare i loro organici in vista della stagione che inizierà il prossimo 19 settembre. I nerazzurri in particolar modo ci tengono a colmare il gap con i bianconeri per cercare di strappargli lo scudetto. La Juve però dal canto suo è intenzionata a rinnovare il suo organico. Con Pirlo in panchina l’obiettivo sarà quello di vincere il decimo scudetto consecutivo e farsi largo in Champions League.



Calciomercato Juventus, duello per Gosens

C’è un giocatore in particolare che sembra stuzzicare gli interessi di bianconeri e nerazzurri. Ed è Robin Gosens, laterale sinistro classe 1994, come riporta Fantacalcio.it. Un esterno che è stato grande protagonista con la maglia dell’Atalanta, il suo rendimento è stato super sia in Italia che in Europa. Si tratta dunque di un giocatore già pronto per giocare su alti livelli.

Sul tedesco però ci sono altri club importanti ed è richiesto soprattutto in Bundesliga. I numeri sono impressionanti: 9 gol e 7 assist nel corso della stagione che si è appena conclusa.

