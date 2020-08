Juventus, Moratti punzecchia: “Eliminati dalla settima del campionato…”

Massimo Moratti punzecchia la Juventus. In un’intervista ha parlato dell’eliminazione dei bianconeri dalla Champions League contro il Lione

Massimo Moratti ha voluto punzecchiare i bianconeri, in un’intervista rilasciata al “Quotidiano Sportivo” ha parlato dell’eliminazione dalla Champions League della Juventus, ecco le sue parole: “Beh, un conto è essere eliminati dal Paris Saint Germain, altra cosa è andare a casa contro la settima classificata del campionato francese”. Moratti ha parlato così dell’eliminazione dei bianconeri per mano del Lione agli ottavi di finale di Champions League, sempre sui bianconeri l’ex presidente dell’Inter ha poi aggiunto:

L’ex presidente nerazzurro ha commentato la domanda relativa all’eliminazione della Juventus dalla Champions League, contro un Lione che è settimo in campionato, Moratti, sempre sulla questione, ha poi aggiunto: “La Juventus è alle soglie delle nozze d’argento con il digiuno europeo, magari fa prima di noi…onestamente in questo momento non ho consigli da dare all’Inter per rivincere la Champions League, l’ultima volta aspettammo 45 anni”. Sempre sulla Champions, l’ex presidente ha parlato anche dell’Atalanta e del suo cammino europeo: “A me Mbappe fa venire in mente Garrincha, il compagno di Pelé. Quando parte palla al piede, puoi fare di tutto: anche sparargli, sempre se riesci a metterlo nel mirino. E poi Neymar, ha giocato a a tutto campo, come non faceva da tempo. Ecco, perdere contro gente così non è un disonore”.

