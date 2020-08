Juventus, incidente per Arthur nella notte: è positivo all’alcol test

In casa Juventus si aspetta con ansia Arthur, centrocampista brasiliano che arriverà nelle prossime settimane dal Barcellona. Ma l’estate del mediano è tutt’altro da ricordare.

Il calciatore infatti è da tempo in rotta con la società spagnola, visto che si è rifiutato di tornare in Spagna per concludere la stagione coi blaugrana come da contratto (scadrà il 30 agosto) e per questo motivo è in corso un procedimento disciplinare nei suoi confronti.



Juventus, incidente per Arthur nella notte

In attesa di capire quando il calciatore potrà arrivare a Torino, Arthur è finito al centro della cronaca per altri motivi. Come riporta infatti Sportmediaset il centrocampista ha avuto un piccolo incidente con la sua Ferrari nella notte appena trascorsa. E’ salito sopra il marciapiede ed ha colpito un lampione. Per fortuna nessun ferito e danni limitati alla vettura.

Il giocatore però sarebbe stato sottoposto ad alcol test i risultati hanno evidenziato un livello alcolemico al doppio del consentito. Guai dunque in vista per lui.

