Juventus, due i nomi per la panchina dell’Under 23

La Juventus ha scelto il suo nuovo allenatore poco più di una settimana fa, con Pirlo promosso dall’Under 23. Squadra che ora cerca un tecnico, chi sarà?

Il club bianconero aveva scelto Pirlo come tecnico dell’Under 23, impegnata nel campionato di serie C. Poi l’esonero di Sarri ha rimescolato le carte e la società ha inteso dare fiducia proprio all’ex centrocampista e campione del mondo, che avrà dunque subito una grandissima occasione per iniziare la sua nuova carriera da tecnico. Sistemata la casella prima squadra, adesso c’è anche da sistemare però la questione legata proprio all’Under, che attualmente è senza allenatore.



Juventus, Zauli o Gilardino per l’Under 23

La Gazzetta dello Sport sottolinea come siano due i nomi caldi per la panchina della squadra B bianconera. Il club potrebbe optare per la promozione di Lamberto Zauli, che ha ottenuto buoni risultati con l’Under 19 e potrebbe essere dunque “promosso”. La sua scelta testimonierebbe la volontà del club di formare i propri allenatori “in casa”. L’alternativa si chiama Alberto Gilardino. L’ex centravanti ha già allenato quest’anno in serie C la Pro Vercelli e conosce dunque già bene il campionato. Potrebbe essere lui la vera alternativa a Zauli per la panchina dell’Under 23.

