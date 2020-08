Calciomercato Juventus, obiettivo rinforzare la fascia sinistra

Il calciomercato Juventus vedrà diversi nuovi innesti nella rosa di Andrea Pirlo, tecnico che ha preso il posto dell’esonerato Maurizio Sarri.

Una delle priorità dei bianconeri è quella di trovare un nuovo centravanti, che possa completare il tridente offensivo insieme a Cristiano Ronaldo e Dybala. Ma non serve solo chi fa gol, ovviamente. E in attesa di capire se Alex Sandro rimarrà a Torino oppure no, la società andrà comunque alla ricerca di rinforzi in un settore dove si è sentita l’assenza di una vera alternativa al brasiliano nell’ultima stagione.

Calciomercato Juventus, i nomi per la fascia sinistra

Come riporta Il Corriere dello Sport su Alex Sandro sembrano esserci diversi club della Premier League e non è da escludere che la Juve possa prendere in considerazione l’ipotesi di cederlo, per non meno di 40 milioni. Chi potrebbe arrivare? Prima di tutto Pirlo dovrà valutare se confermare o meno in rosa Luca Pellegrini, rientrato dal prestito al Cagliari. Quindi sulla lista degli obiettivi possibili ci sono diversi elementi. Emerson Palmieri, ad esempio, anche se l’Inter pare essere in vantaggio. Occhio a Gosens, laterale dell’Atalanta che ha tante richieste in Bundesliga, ma anche a Reguilon del Siviglia, elemento che si sta mettendo in luce nel finale di stagione in Europa League.

