La Juventus è alla ricerca di un allenatore. Non per la prima squadra ma per l’Under 23, la cui panchina è rimasta vacante dopo la promozione di Pirlo.

Proprio l’ex centrocampista bianconera era l’uomo designato per guidare la squadra B della Juve, che milita nella serie C. Poi è arrivato l’esonero di Maurizio Sarri e proprio Pirlo ne ha preso il posto in prima squadra. Quindi ora è l’Under 23 che necessita di un nuovo allenatore. Nei giorni scorsi si è parlato di un ballottaggio tra Lamberto Zauli e Alberto Gilardino, ma ora la società pare abbia preso la sua decisione.

LEGGI ANCHE –>>Juventus-Dybala, pausa di riflessione sul rinnovo di contratto

Juventus, Zauli vicino alla promozione

Come riporta il giornalista Romeo Agresti, sempre attento alle vicende in casa Juve, è Lamberto Zauli ad essere in pole position per la panchina dell’Under 23. Per l’ex trequartista del Vicenza si tratterebbe di una promozione, visto che ha guidato con successo la squadra Under 19 bianconera. Per Zauli dunque pare esserci all’orizzonte una nuova avventura che senza dubbio rappresenterebbe uno step importante per la sua carriera di allenatore.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, cambio Dybala-Pogba: tutta la verità

#Juventus: #Zauli è in pole per diventare il nuovo tecnico dell’Under 23// Zauli in pole position to become new Juventus Under 23 coach ⚪️⚫️ @goalitalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) August 19, 2020

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK