Juventus, tra i volti nuovi della squadra di Pirlo c’è anche Arthur, centrocampista brasiliano che arriverà nell’ambito dello scambio con Pjanic.

Il calciatore nelle ultime settimane ha fatto molto parlare di sè, ma soprattutto per vicende extracampo. Prima la rottura con il Barcellona, quindi l’incidente avuto con la sua Ferrari che – come si legge sulla Gazzetta dello Sport – gli sono costati una multa e il ritiro della patente per otto mesi. I tifosi bianconeri sperano che da settembre in poi però possa essere protagonita in campo. Anche se l’ex dirigente Luciano Moggi non lo vede come una pedina fondamentale per Andrea Pirlo.

Juventus, Moggi vede Arthur come una riserva

“Arthur sarà una riserva alla Juventus”. Questa l’opinione di Moggi espressa ai microfoni di Radio Bianconera. L’ex dg ha ammesso di preferire un altro giocatore al brasiliano. “Arthur? Preferisco Pjanic. – ha ammesso – Non mi piace dire se la Juve ha fatto bene o meno a prenderlo. Se la Juve lo ha preso, vuol dire che fa bene e ci sarà anche plusvalenza significativa. Ovviamente è un giocatore che ha chiesto Sarri” ha detto.

Moggi ha poi chiarito meglio il concetto. “Per me Pjanic serve più di Arthur a livello tecnico. Arthur è bravo ma lento. Non credo che verrà alla Juve per giocare da titolare, non migliora il livello della squadra in questo momento”.

