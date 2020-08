Calciomercato Juventus, rivoluzione possibile in mediana

Il calciomercato Juventus vedrà senz’altro diversi movimenti in entrata e in uscita nel corso delle prossime settimane. Prima dell’inizio del campionato di serie A infatti la dirigenza cercherà di accontentare le richieste dell’allenatore Pirlo.

Ci sono infatti dei reparti che bisogna per forza di cose ritoccare, vuoi per motivi anagrafici, vuoi per la volontà del tecnico di avere a disposizione elementi che ben si adattano alle sue idee di calcio. Già sono arrivati Kulusevski e Arthur, ma sarà proprio la linea del centrocampo quella che potrebbe subire i maggiori ritocchi. Del resto chi meglio di Pirlo, sublime interprete del ruolo di regista, sa cosa serve in quella zona di campo?

Calciomercato Juventus, i nomi per il centrocampo

La pedina che sembra mancare alla sua Juve è proprio quella di un regista puro, un calciatore che sappia prendere per mano la squadra e condurla alla vittoria. Nel ruolo di “volante” c’è a disposizione Bentancur (oltre ad Arthur che pure ha giocato da mediano basso in carriera), ma serve sicuramente altro. Per questo motivo Il Corriere dello Sport sottolinea come nel mirino della Juve ci sia Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo. Un playmaker giovane ma il cui valore è comunque alto, si parla di più di 35 milioni di euro. Con Jorginho destinato a perdere quota dopo l’addio di Sarri, altro centrocampista che potrebbe essere utilizzato come playmaker è De Paul dell’Udinese. Non è un regista puro, ma nell’Udinese ha dimostrato di saper fare davvero tutto.



