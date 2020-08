Juventus, riparte la stagione di Ronaldo: è arrivato alla Continassa

Giorno di ritrovo oggi per la nuova Juventus di Andrea Pirlo. E alla Continassa non poteva ovviamente mancare la stella Cristiano Ronaldo.

Il calciatore portoghese ha approfittato del breve periodo di riposo concesso al termine di questa lunghissima stagione per ricaricare un po’ le batterie e presentarsi al meglio alla nuova avventura in maglia bianconera. Con il decimo scudetto messo nel mirino e ovviamente con l’obiettivo di riuscire a conquistare quella Champions League che ormai manca da troppo tempo in casa bianconera.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, Alex Sandro non è più incedibile

Juventus, Ronaldo convocato in nazionale

Il calciatore portoghese – come sottolinea Sportmediaset – è arrivato alla Continassa nel pomeriggio di oggi, varcando i cancelli poco dopo le 16.30. In questi giorni avrà l’opportunità di conoscere meglio il suo allenatore, che senza dubbio lo inserirà tra gli elementi dai quali si aspetta di più nella prossima stagione. Poi Ronaldo dovrà rispondere alla chiamata del suo Portogallo. Il selezionatore della nazionale Fernando Santos lo ha infatti inserito nell’elenco dei convocati in vista delle sfide contro Croazia (5 settembre a Porto) e Svezia (l’8 settembre a Solna), sfide valide per la Nations League.



LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, l’agente di Dzeko svela il futuro del suo assistito

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK