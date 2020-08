Juventus, c’è già attesa per il sorteggio di Champions League

La Juventus sarà una delle sicure protagoniste della prossima Champions League. L’ultima edizione ha visto trionfare proprio ieri sera il Bayern Monaco in finale sul Psg.

Chiusa la stagione, adesso è già tempo di guardare alla prossima. Il quadro delle partecipanti alla competizione internazionale più ambita ancora non è completo, ma già si conoscono i nomi delle big che vi prenderanno parte. E per succedere ai tedeschi nell’albo d’oro della Champions servirà sicuramente la miglior Juventus possibile. Cresce intanto l’attesa per il sorteggio relativo agli otto gironi della prima fase.

Juventus sicuramente in prima fascia

Come riporta Il Corriere dello Sport, la Juve sarà sicuramente in prima fascia nel sorteggio. I bianconeri fanno compagnia a Real Madrid, Liverpool, Bayern, Psg, Zenit San Pietroburgo, Porto e Siviglia, squadra fresca vincitrice dell’Europa League.

E ci saranno altre big sicuramente da affrontare nello stesso girone, visto che in fascia 2 ci sono già ad esempio Barcellona, Manchester City, Manchester United, Borussia Dortmund, Chelsea e Atletico Madrid. Per conoscere il nome delle avversarie dei bianconeri di Andrea Pirlo bisognerà attendere l’1 ottobre.



