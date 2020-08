Sembra che l’addio di Antonio Conte dalla panchina dell’Inter sia questione di ore. Come sostituto la società nerazzurra ha già scelto Massimiliano Allegri

Molto probabilmente l’addio di Antonio Conte dalla panchina dell’Inter potrebbe essere questioni di ore. I nerazzurri in caso di addio dell’ex capitano bianconero e attuale allenatore, avrebbero un altro ex Juventus come sostituto d’eccezione. Stiamo parlando naturalmente di Massimiliano Allegri. L’ex allenatore della Juventus è il preferito della società milanese, lo stesso Allegri sembra stia aspettando una chiamata dell’Inter proprio per ufficializzare il suo passaggio sulla panchina dell’Inter, ma tutto passerà dall’incontro che si sta tenendo proprio in questo momento fra la società e Antonio Conte.

Allegri all’Inter, Calciomercato: sarà lui il nuovo allenatore

In questo momento Antonio Conte si sta incontrando in una villa privata con la società nerazzurra. Molto probabilmente si deciderà il futuro dell’Inter e dell’allenatore leccese. Infatti l’addio di Antonio Conte potrebbe essere solo questioni di ore. I nerazzurri infatti avrebbe già scelto il sostituto d’eccezione e seguirebbero il percorso dei bianconeri che propio da Antonio Conte passarono da Massimiliano Allegri, infatti sembra proprio l’ex allenatore bianconero il sostituto di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter. Antonio Conte potrebbe lasciare i nerazzurri dopo una sola stagione e approdare nuovamente in Premier League.

