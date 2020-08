Dalla Spagna continuano ad insistere sul fatto che il centrocampista Isco del Real Madrid rimanga sempre un grande obiettivo mercato della Juventus

Secondo il portale spagnolo todofichajes.com le indiscrezioni di mercato su Isco continuano ad essere concrete. I bianconeri sarebbero pronti all’assalto per il centrocampista del Real Madrid. Obiettivo voluto dal neo allenatore Andrea Pirlo che lo vedrebbe perfettamente inserito nei meccanismi della nuova rosa bianconera. Isco è stato cercato dalla Juventus già negli scorsi anni, un obiettivo che però non è mai stato -realmente- portato a termine. Ma ora sembra tutto cambiato. In Spagna le voci su un possibile addio del centrocampista spagnolo a fine stagione sono concrete.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Lichtsteiner: «Juventus, Pirlo ricorda Zidane. Non di certo Conte o Simeone»

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Isco rimane in orbita bianconera

Il contratto di Isco al Real Madrid ha la durata fino al 2022. Ma i bianconeri si farebbero sotto per far sì che il giocatore spagnolo sposi una nuova causa all’estero, nel campionato italiano e sotto la guida di Andrea Pirlo. Il Real, qualora Isco decidesse di scegliere la Vecchia Signora come nuova destinazione, vorrà, certamente, fare cassa. Un operazione che quindi potrebbe costare non poco ai bianconeri. Intanto il tecnico delle Merengues, Zinedine Zidane, ha fatto sapere che reputa Isco cedibile, dunque, l’ipotesi di una cessione già in questa sessione di mercato potrebbe essere più che possibile.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Higuain, si va verso la svolta. La Juventus “intravede” la rescissione

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK