Mino Raiola in sede del Napoli sta cercando di sbloccare l’affare per un scambio fra Milik e Bernardeschi. Gli azzurri vorrebbero l’esterno bianconero

Sono ore calde per il mercato bianconero. Ormai la pianificazione della rosa della nuova stagione sta prendendo forma. La Juventus allenata da Andrea Pirlo ha già le idee chiare sul futuro. Acquisti per cessioni, anche illustri. Come sappiamo la ricerca del nuovo numero 9 da affiancare a Dybala e Cristiano Ronaldo è una priorità, per questo motivo, a fonte di una situazione economica non certo delle più rosee, dato il periodo post Covid-19, i bianconeri stanno sondando nuove piste mercato, possibili scambi di cartellini. Ovviamente una priorità rimane l’attaccante polacco del Napoli, Milik. In questo momento Mino Raiola si trova nella sede del Napoli per trattare l’ipotesi scambio con Bernardeschi.

Calciomercato Juventus, Raiola sblocca l’affare: scambio con il Napoli

Milik continua ad essere un obiettivo concreto per la Juventus e proprio in questo senso l’agente Mino Raiola sta provando a convincere Bernardeschi ad accettare la destinazione azzurra così da mettere a segno un maxi scambio di cartellini fra le due società. Ipotesi che, nonostante la volontà di Pirlo di tenere l’esterno ex viola, potrebbe arrivare alla conclusione mettendo d’accordo entrambe le parti. Inizialmente la Juventus aveva offerto ai partenopei altre contropartite, come il cartellino di Luca Pellegrini e quello di Douglas Costa, ma il Napoli sembra più concentrato sull’ipotesi Bernardeschi: profilo che piace molto anche all’allenatore Gennaro Gattuso. Ora Mino Raiola in sede azzurra sta per incontrando il patron del Napoli, De Laurentis. Nelle prossime ore si avranno molto probabilmente concrete novità.

