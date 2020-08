La chiave per arrivare al centrocampista dell’Atletico Madrid, Thomas, potrebbe essere Federico Bernardeschi. uno scambio di cartellini.

Come sappiamo la Juventus di Andrea Pirlo è a caccia di nuovi rinforzi in tutti i settori del campo. Nuovi profili che possano da una parte svecchiare la rosa e dall’altra dare quell’energia rinnovata. Fra i tanti profili sondati per la mediana c’è anche il nome di Thomas Partey. Il centrocampista ghanese, ora in forze all’Atletico Madrid, piace molto al neo allenatore bianconero Andrea Pirlo che vedrebbe in lui quel centrocampista d’intensità necessario per rinforzare la rosa per l’imminente inizio della stagione. Per arrivare al ghanese la carta da sacrificare potrebbe essere Federico Bernardeschi.

Thomas alla Juventus? Calciomercato: lo scambio a sorpresa

Potrebbe infatti essere l’esterno bianconero la chiave per arrivare a Thomas, l’ex viola non sembra aver reso quanto le aspettative, e nonostante la volontà di vederlo allenato dal nuovo allenatore, vista la crisi economica post Covid, la Vecchia Signora potrebbe “sacrificarlo” in un maxi scambio con l’Atletico per arrivare al centrocampista ghanese. Infatti come si legge anche in un indiscrezione di mercato di Tuttosport, Bernardeschi potrebbe essere la chiave per arrivare a Thomas dell’Atletico Madrid. Ma c’è sempre da monitorare l’interesse dell’Arsenal, la vera rivale di mercato per arrivare a Thomas. I Gunners fanno sul serio per il centrocampista e lo vorrebbero come rinforzo per la nuova stagione.

