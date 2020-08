Calciomercato Juventus, domani l’incontro Dzeko-Fienga

Il calciomercato Juventus rimane incentrato sull’arrivo di un nuovo centravanti e sono davvero tanti i nomi che stanno circolando nelle ultime settimane.

Uno dei più caldi al momento è quello di Edin Dzeko. Giocatore che non ha bisogno di presentazioni visto che in serie A ha già dimostrato tutto il suo valore con la maglia della Roma. Ha già superato quota 100 reti con i giallorossi ed è entrato di diritto nella storia del club capitolino. Il bosniaco è un calciatore che piace tanto a Pirlo perché non è solo un grande finalizzatore, ma anche un elemento capace di giocare per la squadra e di aprire spazi per i compagni.

Calciomercato Juventus, Dzeko incontra domani la Roma

Sarà probabilmente il calciatore a decidere il suo destino. La Roma infatti non vorrebbe cedere un giocatore fondamentale per il suo gioco e per lo spogliatoio. Ma dall’altro lato deve fare i conti con il bilancio e l’ingaggio di Dzeko pesa parecchio. Come riporta Sportmediaset l’incontro tra il calciatore e il Ceo Fienga, che si occupa anche delle vicende di mercato, è slittato alla giornata di domani. Bisognerà dunque ancora attendere per capire quale sarà il futuro del calciatore.



