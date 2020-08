Il Manchester City di Pep Guardiola ha fatto un sondaggio per acquistare Leonardo Bonucci dalla Juventus, ma Leo vuole dare fiducia a Pirlo

Il Manchester City di Pep Guardiola ha fatto un sondaggio per rinforzare la difesa e garantirsi le prestazioni sportive di un obiettivo da tempo ricercato e voluto dallo stesso allenatore spagnolo, stiamo parlando di Leonardo Bonucci. Il vice capitano della Juventus è però molto fiducioso sul nuovo allenatore ed ex compagno di squadra Andrea Pirlo e vorrebbe poter continuare la sua avventura in bianconero. Dopo diversi anni Pep ci riprova ma Leo dice di no.

Calciomercato Juventus, il Manchester City chiede Bonucci

Leonardo Bonucci alla Juventus ha collezionato decisamente una serie di trofei che potrebbero far impallidire qualsiasi altro giocatore, ma la suggestione della Premier League potrebbe dargli quel qualcosa in più a livello mondiale. Ma la fedeltà, nonostante quella breve parentesi a Milano, rimane ancora bianconera. Infatti Leo nonostante apprezzi molto l’idea di calcio di Guardiola e sia incuriosito dalla suggestione di poter giocare nel campionato fra i più competitivi (la Premier League), vuole rimanere a Torino e giocarsi nuovamente le possibilità di vincere in bianconero. Questa stagione sarà molto più particolare delle altre, infatti, alla guida tecnica della sua Juventus ci sarà un ex compagno di squadra e amico Andrea Pirlo. Con Pirlo, Buffon, Bonucci e Chiellini sono stati i giocatori che hanno permesso la rinascita della Juventus sotto la guida di Antonio Conte. Quest’anno la Juventus di Pirlo ritroverà proprio Conte come avversario d’eccezione, visto che giusto qualche giorno fa, è stato nuovamente annunciato allenatore dell’Inter e che continuerà ancora la sua avventura in nerazzurro. Un anno che sarà sicuramente particolare sia per la vecchia guardia citata poc’anzi ma anche per i nuovi giocatori, Pirlo allenatore sarà una vera scommessa che potrebbe diventare certezza dopo poche partite. Come sappiamo il mantra bianconero è sempre lo stesso: “Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta”. Bonucci lo sa bene e infatti continuerà ancora alla Juventus.

