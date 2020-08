Calciomercato Juventus, possibile scambio con l’Everton

Il calciomercato Juventus continua a regalare tante voci che si accavallano quando ormai mancano tre settimane all’inizio del campionato di serie A.

Praticamente tutti i club sono alla ricerca dei giocatori adatti per rinforzare le proprie rose. Elementi di spessore da regalare ai loro allenatori. E anche la Juve non fa eccezione, con Pirlo che attende uomini adatti alle sue idee di calcio. I soldi da spendere però non sono molti e si lavora soprattutto con gli scambi.

Calciomercato Juventus, potrebbe tornare Kean

Un nuovo rumor di mercato porta in Inghilterra. Come riporta infatti Sportmediaset potrebbe esserci all’orizzonte uno scambio tra le Juve e l’Everton. Gli inglesi di Carlo Ancelotti stanno infatti cercando un centrocampista di spessore e vorrebbero uno tra Rabiot e Ramsey. Mentre il francese è incedibile, più alte sono le probabilità che possa partire il gallese, che non si è ambientato al meglio in Italia. In cambio potrebbe tornare in serie A una vecchia conoscenza della Juve, vale a dire il giovane attaccante Moise Kean. Pure lui in cerca di rilancio dopo una stagione in chiaroscuro con la maglia dei Toffees.

