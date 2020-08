l’Atalanta sarebbe pronta a chiudere per il difensore centrale bianconero, Romero è un profilo che piace ai bergamaschi. La Juventus verso l’intesa.

La squadra bergamasca sarebbe pronta a chiudere per il difensore centrale bianconero Romero. In attesa di un altro colpo in entrata, ovverosia Aleksej Miranchuk, l’Atalanta sarebbe pronta a cercare un’intesa con la Vecchia Signora per chiudere il giovane difensore centrale argentino, Cristian Romero. Per il difensore argentino i bianconeri non scendo sotto la valutazione iniziale: 25 milioni di euro. Cifra che però sarebbe -comunque- possibile spalmare nel tempo, vista la possibilità del diritto di riscatto.

Calciomercato Juventus, Atalanta pronta a chiudere per il difensore

Per il difensore argentino Romero si sta cercando una soluzione con prestito e successivo diritto di riscatto, la Juventus sarebbe propensa a chiudere l’operazione con l’Atalanta che sta cercando un centrale della difesa che possa dare quel contributo necessario proprio in un settore del campo in evidente crisi (numerica) per i bergamaschi. Un obiettivo che quindi permetterebbe col tempo anche ai bianconeri di incassare la cifra richiesta. Intanto alla Juventus stanno già pensando al mercato in entrata. La lista di Pirlo ha come priorità un nome su tutti: quello di Edin Dzeko. Il futuro numero 9 e e centroavanti bianconero potrebbe proprio essere lui. Colui che insieme a Cristiano Ronaldo e Dybala farebbe parte di un super tridente offensivo, in tal senso Pirlo avrebbe già chiamato lo stesso giocatore per convincerlo a sposare la causa bianconera. Il centroavanti bosniaco, nonostante il lotto di nomi che sono stati fatti in questi giorni (Suarez, Milik, Zapata, Morata etc) continua ad essere il preferito del Maestro Pirlo. Un operazione che sembrerebbe anche ben avviata. Dzeko lascerebbe la Roma per far subentrate poi al suo posto Milik che verrebbe, quindi, acquistato con i soldi del cartellino dell’attaccante bosniaco, cifra che dovrebbe ammontare intorno ai 15 milioni. In bianconero Dzeko prenderebbe lo stesso stipendio di Higuain, 7.5 milioni di euro per un contratto biennale.

