Il giovane Kulusevki è uno dei volti nuovi del restyling della mediana bianconera sotto la guida tecnica di Andrea Pirlo,comprato già a gennaio il centrocampista al Parma ha dimostrato di essere molto versatile e di saper ricoprire alla perfezione ben due ruoli: un giocatore dinamico ma anche molto fisico. Il nuovo centrocampista classe 2000 è già pronto per il suo debutto con la maglia bianconera, e per molti è già un vero e proprio predestinato ad essere uno dei grandi del centrocampo. Infatti non è casuale l’accostamento che si fa con un altro giovane che però, visto come gioca, sembra abbia molta più esperienza della sua età, stiamo parlando di De Ligt naturalmente e Kulusevski proprio per l’approccio che ha nelle gare, è stato il miglior giovane dello scorso campionato con la maglia del Parma, ha già fatto capire che la personalità non gli manca. Nel post lockdown, appena ripreso il campionato, anziché pensare alla stagione che lo aspettava in bianconero, il centrocampista è stato semplicemente devastante. Concludendo in bellezza la stagione in Emilia Romagna.

Juventus, il giovane Kulusevski è già pronto alla nuova stagione

Un investimento, quello di Kulusevski, che è costato 35 milioni di euro più bonus versati dai bianconeri nelle casse dell’Atalanta. Un contratto in bianconero che avrà valenza fino al 2024 con un contratto di 2,5 milioni di euro a stagione. Un investimento certamente importantissimo per un giovane, ma che ha tutte le carte in regola per diventare un predestinato. Già abbiamo avuto modo di vederlo nel Parma. Kulusevski come Arthur sono acquisti importanti che potranno dare grande contributo al nuovo centrocampo della Juventus, che insieme a Bentancur e la nuova pedina, giusto annunciata ieri, Weston McKennie, crea un autentico poker di giovani talenti. Come dicevamo poc’anzi Kulusevski è molto versatile e può ricoprire più ruoli. Viste le sue doti anche nella manovra offensiva può tranquillamente rivestire anche il ruolo di vice Dybala.

