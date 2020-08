Andrea Pirlo ha chiamato il futuro centroavanti della Juventus, da inserire in un super tridente con Ronaldo e Dybala. Dzeko è il preferito del tecnico

Andrea Pirlo il nuovo allenatore della Juventus ha già identificato il futuro numero 9 bianconero, colui che insieme a Cristiano Ronaldo e Dybala farà parte di un super tridente offensivo. Inutile ripeterlo ma… il preferito del maestro è sempre solo uno: Edin Dzeko. Il centroavanti bosniaco, nonostante il lotto di nomi che sono stati fatti in questi giorni (Suarez, Milik, Zapata, Morata etc) il preferito del neo allenatore continua ad essere, nonostante l’età, sempre lui. Un operazione che sembrerebbe anche ben avviata. Dzeko lascerebbe la Roma per far subentrate poi al suo posto Milik che verrebbe, quindi, acquistato con i soldi del cartellino dell’attaccante bosniaco. A confermare l’ipotesi di Dzeko bianconero ci ha pensato lo stesso Pirlo che con una chiamata al diretto interessato ha dato quella accelerata definitiva.

Juventus, Pirlo chiama il nuovo attaccante per il super tridente

Infatti quanto si legge su La Gazzetta Dello Sport fa riferimento ad una chiamata dello stesso allenatore bianconero all’attaccante bosniaco. L’obiettivo del nuovo tecnico della Juventus è quello di palesare a Dzeko il suo gradimento e spiegargli perché lo considera centrale ideale per la sua visione di gioco: un tridente fluido. Per Pirlo, il profilo di Dzeko sarebbe ideale compagno per favorire il gioco di Cristiano Ronaldo e lo stesso fenomeno portoghese approverebbe la scelta del mister. Sotto tutti i punti di vista, operazione che sembra convincere l’ambiente. Ma Dzeko non solo favorirebbe il gioco di Cristiano Ronaldo ma anche quello di Paulo Dybala che potrebbe essere più incisivo e presente nella zona gol. Con la chiamata di Pirlo si potrebbe, dunque, aver accelerato definitivamente per la scelta del nuovo numero 9 bianconero. Pirlo vuole vincere subito ed è convinto che Dzeko possa essere la scelta ideale in questo momento storico. La Roma valuta il cartellino del proprio attaccante almeno 15 milioni di euro. La Juventus è pronta ad offrire a Dzeko la stessa cifra pattuita a Roma che è anche la stessa di Gonzalo Higuain, con cui i bianconeri non hanno ancora raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto. Dzeko in bianconero prenderebbe 7,5 milioni per un biennale.

