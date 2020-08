Calciomercato Juventus, le possibili mosse in entrata e in uscita

Il Calciomercato Juventus sta per entrare davvero nel vivo. Ecco quali potrebbero essere le prossime mosse dei bianconeri in entrata e in uscita.

Andrea Pirlo attende altri giocatori per completare la rosa di una Juventus che ovviamente vuole essere protagonista sia in Italia, dove si andrà alla ricerca del decimo titolo consecutivo, che in Europa.

Calciomercato Juventus, ecco chi può arrivare

Come riporta Il Corriere dello Sport, la priorità è quella di arrivare all’attaccante e dunque si attende di conoscere la decisione di Dzeko prima di percorrere eventualmente altre strade, da Suarez a Zapata. Il quotidiano sportivo sottolinea come sia complicato arrivare a Moise Kean. L’Everton infatti non sembra voler mollare il giovane attaccante, che appena una stagione fa aveva acquistato proprio dalla Juventus.

Altro giocatore da trovare al più presto per Pirlo è un terzino destro. Sono due i nomi che al momento piacciono. Il primo è quello di Hector Bellerin dell’Arsenal, il secondo quello del giovane Sergino Dest, profilo interessante che milita nell’Ajax. Nessuna novità per quanto riguarda le cessioni di Higuain e Khedira, in uscita Romero e Perin che piacciono all’Atalanta.

