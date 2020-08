Juventus, il messaggio di capitan Chiellini ai compagni

La Juventus per adesso ha visto partire diversi elementi della sua rosa verso le rispettive nazionali. E anche in quella italiana non mancano i bianconeri.

Tra questi c’è anche Giorgio Chiellini, che ha vissuto sicuramente una stagione complicata a causa degli infortuni. Ora però si riparte e l’esperto difensore vuole mettersi tutto alle spalle e vivere una nuova fase della sua straordinaria carriera.

Juventus, Chiellini: “resettiamo tutto”

Dal ritiro della nazionale Chiellini ha anche parlato della situazione in casa Juve. “Un anno complicato e le vicissitudini esterne hanno aumentato le difficoltà. E’ chiaro che la nostra speranza era fare un altro tipo di crescita, ma ce l’abbiamo messa tutta, tutti quanti. Da parte nostra, da parte mia, c’è grande rispetto per Sarri” ha detto Chiellini. Che non vuole guardare al passato e mettere a confronto allenatori. “Un paragone tra Pirlo e Sarri non esiste – ha detto il difensore nelle parole riportate pure da Tuttosport – sono tecnici troppo diversi: hanno un’età e un’esperienza differenti. Andrea conosce bene tutte le persone che lo circondano, dal nostro canto dobbiamo resettare il rapporto passato. Fino a qualche settimana fa per noi era Andrea, ora è il nostro tecnico, bisogna rispettare i ruoli e le gerarchie”.

