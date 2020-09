Calciomercato Juventus, la rivelazione: “Per me è un sogno”

Il calciomercato della Juventus vede i bianconeri impegnati in questi giorni a rinforzare la rosa di Pirlo nel mese della ripartenza della serie A.

In particolare la dirigenza bianconera è impegnata a trovare un nuovo centravanti che completi il tridente con Ronaldo e Dybala. Ma si attendono rinforzi anche a centrocampo. Pirlo vuole altre pedine dopo Arthur e McKennie e uno dei nomi più caldi è quello di Locatelli, regista del Sassuolo. Valutato ben trenta milioni di euro dai neroverdi dopo le ultime brillanti stagioni.

Calciomercato Juventus, l’ammissione di Locatelli

Il centrocampista del Sassuolo fa parte dell’elenco dei convocati dell’Italia di Roberto Mancini per il doppio impegno in Nations League. E proprio dal ritiro azzurro ha parlato anche di calciomercato. “Per quanto mi riguarda Pirlo è un idolo, ed è un sogno per me essere accostato alla Juventus” sono le parole di Locatelli che si leggono anche sul Corriere dello Sport. Una vera e propria ammissione per il centrocampista, che dunque sarebbe molto propenso a vestire la maglia bianconera in un futuro che potrebbe non essere in fondo poi così lontano.

