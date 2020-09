Juventus, tutto pronto per il calendario: cosa c’è da sapere

La Juventus continua nella sua fase di preparazione ma domani focalizzerà l’attenzione anche sul prossimo calendario di serie A.

Cresce infatti l’attesa per conoscere come saranno composte le 19 giornate del prossimo torneo, che prenderà il via il 19 settembre. I bianconeri hanno cambiato allenatore, affidandosi ad Andrea Pirlo, ma non hanno cambiato la mentalità. C’è tanta voglia di scendere in campo per conquistare quello che sarebbe il decimo scudetto consecutivo. Un traguardo che rimarrebbe indelebile scolpito nella storia del calcio italiano.

Juventus, il 2 settembre il calendario

Appuntamento fissato dunque per le ore 12 di martedì 2 settembre, quando sarà diramato il calendario. Inter e Atalanta non scenderanno in campo nella prima giornata per gli impegni europei. Nessun vincolo, potrebbe esserci anche un grande scontro diretto all’esordio. Sono in programma sei turni infrasettimanali, tra cui quello del 6 gennaio che sarà la prima giornata che si giocherà nel 2021. Saranno tre le soste previste invece per le nazionali: l’11 ottobre, il 15 novembre 2020 e il 28 marzo 2021. L’ultima giornata si giocherà il 23 maggio 2021 in modo da consentire poi ai giocatori di raggiungere il ritiro delle rispettive nazionali in vista degli Europei. E a tal proposito Roma e Lazio giocheranno l’ultima partita entrambe in trasferta proprio in vista della gara inaugurale del torneo che si giocherà all’Olimpico.

